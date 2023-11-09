Сын популярного эстрадного певца Евгения Белоусова Роман решил бороться за свое наследство после 26 лет с момента смерти отца. Иск уже подан в Лефортовский суд Москвы. Молодой человек претендует на половину наследства и право на интеллектуальную собственность.

Роман задумался о наследстве, когда к нему обратились с просьбой о помощи в съемках фильма о его отце. Оказалось, что наследство, касающееся авторских прав на песни, не было оформлено.

«Когда Роман и дочь Белоусова Кристина пошли к нотариусу, чтобы он оформил его вступление в наследство, мать Кристины, бывшая жена Евгения Белоусова, вмешалась и заявила, что Роману ничего не положено», – пояснил Жорин.

Во время смерти Евгения Белоусова Роману было всего 4 года, что означает, что сейчас, будучи совершеннолетним, он имеет право на наследство. Однако адвокат в настоящее время не располагает информацией о том, что именно входит в наследственную массу.

«Это станет ясным, когда наследственное дело будет передано в суд», – заявил Сергей Жорин.

После смерти Евгения Белоусова его имущество досталось дочери от бывшей жены Елены Худик – Кристине. Роман, рожденный внебрачно, имеет официально установленное отцовство.