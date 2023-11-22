ВСУ чаще обстреливают Новокаховский городской округ, причем используют для этого кассетные боеприпасы, рассказал Владимир Леонтьев, возглавляющий местный совет депутатов, передает агентство ТАСС.

Он уточнил, что если ранее подобной ситуации не наблюдалось, то в последние 3-4 недели обстрелы кассетными боеприпасами осуществляются ежедневно. Причем они постоянно учащаются.

По словам Леонтьева, в округе наблюдается достаточно напряженная ситуация, однако местные власти и военные все же держат ее под своим контролем.

Напомним, Киев получил кассетные боеприпасы от Соединенных Штатов, которые много лет выступали против применения этого оружия в боевых действиях. ВС РФ в понедельник объявили об использовании таких же боезарядов – авиабомб РБК-500.