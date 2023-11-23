Еврокомиссар по внутренним делам Евросоюза Илва Йоханссон сообщила о просьбе властей Финляндии выделить 60 дополнительных сотрудников для усиления охраны границы с Российской Федерации. Заявление Еврокомиссара приводит в своем материале РИА Новости.

«В настоящее время Финляндия запросила у европейского пограничного агентства Frontex дополнительную оперативную поддержку в ближайшие недели в виде 60 сотрудников. Ситуация развивается с каждым часом», – рассказала Йоханссон.

По словам Еврокомиссара, власти Финляндии передают актуальную информацию о ситуации на границе с Российской Федерацией в Еврокомиссию. Йоханссон выступила с обвинением в адрес Москвы в «использовании мигрантов» для попытки дестабилизировать ситуацию внутри Европейского союза.