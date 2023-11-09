Во время предвыборных дебатов в США кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами назвал Зеленского нацистом. Об этом в своем материале написало издание The Hill.

«Украина не образец демократии. Эта страна запретила 11 оппозиционных партий. Она объединила все средства массовой информации под твердой рукой государства. Это недемократично. Она пригрозила не проводить в этом году выборы, если Америка не выделит ей еще больше денег. Это недемократично», – заявил в ходе своего выступления Рамасвами.

Далее в ходе своей речи кандидат в президенты США высказался в отношении Зеленского: «Украина чествует нацистов в своих рядах – этот комедиант в рабочих штанах по фамилии Зеленский – они чествуют их в своих рядах. Это недемократично».

В ситуацию пришлось вмешаться предвыборному штабу кандидата, который связался с изданием The Hill и объяснил, что Вивек Рамасвами имел в виду сентябрьский инцидент с чествованием нациста в парламенте Канады, где присутствовал украинский президент Зеленский.