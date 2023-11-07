Российская певица Виктория Дайнеко рассказала о своем отдыхе в Турции. Артистка опубликовала снимки, на которых плавает в бассейне. Певица выбрала эффектное красное бикини, подчеркнувшее ее стройную фигуру. Свои снимки Виктория подписала фразой:

«Я сейчас не столько в процессе похудения, сколько в процессе восстановления. Не все в организме работает так, как надо, и это нужно исправлять».

Певица рассказывала о своем аутоиммунном заболевании. С ним она борется вот уже как десять лет. По словам артистки, у нее периодически отекает низ живота. И это ее очень беспокоит, так как доставляет массу лишних хлопот. Нередко из-за ее внешнего вида возникают слухи о ее беременности. Дайнеко регулярно их опровергает.

Ранее сообщалось, что Виктория Дайнеко призналась о своей юношеской влюбленности в певца Мигеля, с которым участвовала на шоу «Фабрика звезд». Она отметила, что была «немножко влюблена в Мигеля», однако молодой артист был увлечен другой участницей проекта – Лерикой Голубевой.