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Певица и композитор Вика Цыганова рассказала об одном из неприятных эпизодов в своей творческой деятельности. Дело было в Санкт-Петербурге в 2014 году, рассказал портал «Царьград».

На одном из концертов Цыганова хотела исполнить песню про Крым, в которой должны были прозвучать такие слова:

«Это Крым и, по совести, это Россия.
Это Крым – здесь везде только русская речь…».

Но организаторы не позволили ей петь эту композицию. Они призвали певицу ограничиться «увеселительными песнями».

«Я была в растерянности: как?! Я приехала из одного города-героя в другой и не могу в такой период истории нашей страны спеть песню о Севастополе?», – вспоминает сама Цыганова.

Она отметила, что композицию все-таки исполнила, причем зрители были в восторге от нее. Люди стоя приветствовали певицу. Она отмечает, что хорошо понимала – звать ее на концерты организаторы шоу больше не будут. Но несмотря на это все же спела «запрещенную» песню.

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