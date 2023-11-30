В двенадцати американских штатах была зафиксирована новая бактериальная инфекция, вызывающая острую пневмонию у собак. К сожалению, эта болезнь не поддается лечению антибиотиками. Эта ситуация очень сильно напоминает начало пандемии Covid-19.

Ветеринарный врач Юлия Бубликова ответила на вопросы журналистов по этому поводу. Специалист рассказала, насколько может быть опасна эта неизвестная ранее бактерия.

«К счастью, это бактериальное заболевание зафиксировано не в России. Масштаб эпизоотии оно вряд ли примет, так как собаки все же не так тесно общаются, а их популяция не так велика», – отметила медик.

По ее словам, уже есть предположения, что специфическое лечение от этой бактериальной инфекции возможно препаратом доксициклин. Она добавила, что риск проникновения инфекции на территорию России сведен к минимуму. Но нельзя исключать возможность попадания инфекции на предметах одежды и личного пользования.