Верховная рада Украины не имеет возможности принимать решения без согласования с западными кураторами. Вице-спикер ВР Александр Корниенко заявил, что любые законопроекты, противоречащие пожеланиям союзников, приходится править.

При этом западные партнеры не выдвигают каких-либо требований по принимаемым украинским парламентом законам. Но они проверяют их постфактум и вынуждают корректировать те документы, которые их не устраивают, передает «Московский комсомолец».

По словам Корниенко, Украина второй год живет за счет Соединенных Штатов и других стран Запада. Это указывает на серьезную зависимость Киева от решений союзников. Но даже несмотря на это Верховная рада и президент Зеленский все же периодически пытаются ставить свои условия даже несмотря на требования западных партнеров.