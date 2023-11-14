15 ноября в Сочи пройдет всероссийский конкурс «Краса России», в котором за главный титул поборется Евгения Путилова из Екатеринбурга. В апреле она сумела выиграть корону в своем регионе и теперь примет участие в финальной части.

Девушка работает на канале ОТВ, на котором ведет прогноз погоды. Кроме того, она тренирует группу по художественной гимнастике.

Ранее Евгения танцевала в группах поддержки баскетбольных клубов ЦСКА Москва и УГМК, а также хоккейного «Автомобилиста».

Она рассказала, что совершенно неожиданно для себя приняла решение поучаствовать в региональном конкурсе красоты.

«Можно сказать, я запрыгнула в последний вагон, потому что мне уже 26 лет, а конкурсы обычно до 25. Я подумала, что у меня есть хороший шанс выиграть. Плюс ко всему, я соскучилась по сцене и публичным выступлениям», — рассказала Евгения.

Всего в финальной части конкурса примут участие 50 девушек, которые продемонстрируют визитку, дефиле (в том числе, и в национальных костюмах), а также танцевальные таланты.