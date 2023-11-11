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Российская актриса театра и кино Марина Зудина, вдова народного артиста СССР Олега Табакова, опубликовала в Сети снимки 17-летней дочери. Актриса очень редко публикует фотографии наследников покойного Олега Павловича. Но в этот раз, по-видимому, она решила поделиться кадрами с общественностью.

Младшей дочери Табакова и Зудиной, Марии, в апреле нынешнего года исполнилось 17 лет. На одном из снимков, опубликованном ее матерью, молодая девушка позирует с огромным букетом белых роз. На другом – эффектно сидит на ступеньках. Третье фото – совместное с звездной мамой.

Отметим, что Мария Зудина и Олег Табаков вступили в официальный брак в 1995 году. В этом же году актриса родила сына Павла. Сейчас Павел также является актером. Спустя 11 лет, в 2006 году, на свет появилась их общая дочь Мария. По словам Зудиной, рождение дочери невероятно осчастливило Олега Павловича.

С декабря 2017 года Табаков находился в больнице в предкомном состоянии. Знаменитый артист скончался в марте 2018 года.

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