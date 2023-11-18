Внутриполитическая конкуренция и ожесточенная борьба элит на Украине усиливается с каждым днем. Доказательством нарастающего противостояния Валерия Залужного и Владимира Зеленского стало убийство помощника главкома ВСУ Геннадия Чистякова. О подготовке к «честному размену» в Киеве в эфире «Царьграда» рассказал первый министр госбезопасности ДНР полковник ФСБ в запасе Андрей Пинчук.

«Сорос начинает работать с мозгами молодёжи, создаёт условия. Он не делает ставку на кого-то конкретного. Между собой грызутся те или иные лидеры, возникает скамейка запасных, объединённых одной идеологией, одной системой ценностей. Неважно, какая фамилия будет у того, кто окажется в верхах», – объяснил принцип работы Запада Пинчук.

По его словам, такая система намного эффективнее налаживания индивидуальных договоренностей. Например, Москва поддержала экс-президента Молдавии Владимира Воронина, однако в результате он изменил свое мнение и влияние России в регионе ослабло. Подобная ситуация произошла и на Украине, когда в результате госпереворота от власти отстранили бывшего президента Виктора Януковича. Поэтому подход Сороса доказал свою эффективность для Запада.