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Певец Валерий Меладзе объявился на гастролях в Берлине и неожиданно для многих поклонников вышел на сцену с 22-летней исполнительницей Софьей Тарасовой.

Все дело в том, что в октябре в Сети активно обсуждался развод продюсера Константина Меладзе с Верой Брежневой. Поклонники долго не хотели верить, что звездная пара, которая прожила вместе 8 лет, приняла решение расстаться. Однако после выхода продюсера на сцену вместе с юной протеже Тарасовой и их совместного исполнения песни «Почему я?» сомнения начали исчезать. Ведь Константин Меладзе раньше не позволял себе петь с другими исполнительницами.

В Берлине же поклонники были шокированы появлением на сцене все той же Тарасовой, но уже с братом Константина, Валерием Меладзе. Впрочем, разгадка последовала незамедлительно – на сцене появился и сам продюсер, который обнял брата и встал между ним и Софией.

Валерий после этого заявил, что теперь вся команда в сборе и поблагодарил зрителей за внимание.

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