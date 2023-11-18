В Запорожской области российские военные сбили беспилотник «Баба Яга», который нес 20 килограммов взрывчатки.

Телеграм-канал Mash сообщил, что ВСУ запустили дрон на позиции ВС РФ, но он был своевременно обнаружен и сбит огнем из стрелкового оружия.

Помимо 20 килограммов пластида, беспилотный аппарат нес блок Starlink, то есть управлялся через спутники Илона Маска.

Минобороны данную ситуацию пока никак не комментирует.

Украинцы создали дрон «Баба Яга» из сельскохозяйственного беспилотного аппарата. Он имеет большие размеры и обладает большой грузоподъемностью. Так, БПЛА способен нести до 4 мин 82-го калибра. Оно относительно легко обнаруживается из-за шумной работы двигателя.