Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Запорожской области российские военные сбили беспилотник «Баба Яга», который нес 20 килограммов взрывчатки.

Телеграм-канал Mash сообщил, что ВСУ запустили дрон на позиции ВС РФ, но он был своевременно обнаружен и сбит огнем из стрелкового оружия.

Помимо 20 килограммов пластида, беспилотный аппарат нес блок Starlink, то есть управлялся через спутники Илона Маска.

Минобороны данную ситуацию пока никак не комментирует.

Украинцы создали дрон «Баба Яга» из сельскохозяйственного беспилотного аппарата. Он имеет большие размеры и обладает большой грузоподъемностью. Так, БПЛА способен нести до 4 мин 82-го калибра. Оно относительно легко обнаруживается из-за шумной работы двигателя.

Вам может понравиться

Иван Ургант назвал водевилем увольнение замдекана МГИМО Кобаладзе после лекции

Телеведущий Иван Ургант официально не объявлен иноагентом или персоной нон грата, однако у него постоянно возникают сложности из-за критики. Кроме того, он создает проблемы другим людям. Так, 15 ноября пришло

Глава Минобороны Эстонии Певкур: истребители F-16 не помогут Киеву добиться перелома

Истребители F-16, на которые ВСУ возлагают большие надежды, не помогут Киеву достичь цели и «вернуть» утраченные территории. Об этом заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур. Он пояснил, что вооруженные конфликты

Анна Семенович порадовала поклонников «горячим» видео из бани

Популярная певица Анна Семенович радует поклонников не только своим творчеством, но и эффектными формами. Она с радостью показывает свою фигуру в социальных сетях. На днях Семенович опубликовала в Сети достаточно