Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете, который не предусматривает военную помощь не только Украине, но и Израилю. Об этом сообщает издание Sputnik со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В Палате представителей Конгресса США за этот законопроект проголосовало 336 депутатов. Голоса против отдали только 95 парламентариев. После этого документ прошел и в Сенате, где «за» проголосовали 87 человек.

Вместо помощи Украине и Израилю, которую ранее Соединенные Штаты намеревались предоставлять одним пакетом, средства пойдут на реализацию правительственных программ, которые предусматривают развитие жилищного строительства, транспорта, сельскохозяйственной отрасли и энергетики внутри страны.

Законопроект, подписанный Байденом, дал возможность избежать так называемого шатдауна – приостановки работы всех федеральных министерств и ведомств из-за отсутствия денег.