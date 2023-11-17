Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете, который не предусматривает военную помощь не только Украине, но и Израилю. Об этом сообщает издание Sputnik со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В Палате представителей Конгресса США за этот законопроект проголосовало 336 депутатов. Голоса против отдали только 95 парламентариев. После этого документ прошел и в Сенате, где «за» проголосовали 87 человек.

Вместо помощи Украине и Израилю, которую ранее Соединенные Штаты намеревались предоставлять одним пакетом, средства пойдут на реализацию правительственных программ, которые предусматривают развитие жилищного строительства, транспорта, сельскохозяйственной отрасли и энергетики внутри страны.

Законопроект, подписанный Байденом, дал возможность избежать так называемого шатдауна – приостановки работы всех федеральных министерств и ведомств из-за отсутствия денег.

Вам может понравиться

Екатеринбуржец Ягодин снялся в постельной сцене с Михалковой в фильме «Чувства Анны»

Известный актер и музыкант из Екатеринбурга Олег Ягодин 15 ноября презентовал в родном городе новый фильм под названием «Чувства Анны». В картине снялись такие известные актеры, как Анна Михалкова, Тимофей

Туристка рассказала о тухлой еде в отеле Новороссийска

Российская туристка по имени Анна Дав решила отправиться на отдых в Новороссийск. Однако ее впечатление о курорте напрочь испортила еда в отеле, где она остановилась на проживание. О своих негативных

Консул в Мексике Иващенко призвал помочь обманутой сыном и невесткой-украинкой россиянке

73-летнюю жительницу России, которую родственники бросили в Мексике, перебравшись в Соединенные Штаты, уже отправили в Москву, сообщил РИА Новости консул Александр Иващенко. Он рассказал, что Валентину Котову без средств к