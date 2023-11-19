В населенном пункте Кокуй в Забайкалье подросток, имеющий психическое отклонение, избил своего родного дедушку чайником. Также мальчик жестоко обращался с котом, швыряя животное об стену. По сообщению местного управления МВД, 24 октября в управление поступило сообщение о насильственных действиях 13-летнего подростка в отношении животного и малоподвижного пожилого человека, являющегося его дедом.

Сотрудники ОМВД РФ по Сретенскому району приняли меры. Известно, что мальчик состоит на учете у психиатра. На данный момент мальчик был помещен в специализированное медучреждение, сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что 13-летний подросток, имеющий психическое расстройство все время находится в доме со своим дедом. Его мать практически не занимается воспитанием сына, так как все время проводит на работе. Мальчик записывал на видео, как издевается над домашним котом, швыряя его об стену. Кроме того, на видео он грозится облить своего лежачего деда кипятком. Подросток ударил пожилого мужчину по ногам.

Мать ребенка уже привлечена к ответственности за ненадлежащее воспитание. СК проводится проверка на предмет жестокого обращения с животными. По факту избиения подростком дедушки сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза.