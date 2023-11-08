В Японии заканчиваются лекарства

Нехватка лекарств в японской медицинской системе становится все более острой, пишет The Mainichi. Поскольку эти лекарственные средства являются предметами первой необходимости и напрямую влияют на жизнь и здоровье населения монархии, а продолжительный дефицит поставок вызывает чрезвычайную ситуацию, которую необходимо срочно решать властям.

Около 90% медицинских учреждений островного государства, выписывающих лекарства для своих пациентов, сообщили в опросе «Японской медицинской ассоциации», что некоторые лекарственные препараты уже трудно достать. В результате их заказы на лекарства, в том числе от кашля, диабета, депрессии и многих других заболеваний, остаются невыполненными. Пациентов приходится переводить на альтернативы с теми же ингредиентами или, когда дженерики недоступны, на более дорогие фирменные лекарства.

Оптимальная фармацевтика

Дефицит лекарств обусловлен множеством факторов, включая эпидемию гриппа. Минздрав Японии активировал финансовую поддержку компаний, присоединившихся к усилиям властей по увеличению производства лекарств.

В Японии зафиксирован ряд случаев неправомерного поведения, от которых с конца 2020 года страдают производители непатентованных лекарств, что усугубляет дефицит поставок лекарственных средств.

За последние три года в островном государстве вскрывались один за другим мошеннические действия, такие как смешивание ингредиентов разных лекарств и фальсификация данных по испытаниям медпрепаратов.

По состоянию на конец сентября 2023-го поставки более 30% дженериков в Японию были ограничены или приостановлены. А после того, как в октябре были обнаружены нарушения у крупнейшего японского производителя непатентованных лекарств Sawai Pharmaceutical, возникли опасения, что лекарственный дефицит может усугубиться.

Проблемы рентабельности производства

Дженерики дешевле оригинальных препаратов. Японское правительство уже давно поощряет их использование в стране для сокращения медицинских расходов, что побудило выйти на внутренний рынок многие новые компании. Сейчас на их долю приходится около 80% рецептурных лекарств в стране.

Однако быстрое расширение рынка и ценовая конкуренция привели к некоторым проблемам. Местные производители, стремящиеся к максимальной прибыли путем постоянного добавления новых лекарств в свои каталоги, сформировали большое разнообразие выпускаемых медпрепаратов, но небольшой объем производства по отдельным наименованиям. Эту модель выпуска лекарств поменять трудно, поскольку иначе рентабельность будет низкая, и будет сложно достигать гибкой реакции на изменения спроса. Растущие цены на сырье также оказывают давление на лекарственный бизнес.

Некоторые аналитики отмечают, что, поскольку цены на лекарственные препараты падают в Японии ежегодно, средств на подготовку квалифицированных сотрудников и поддержание необходимого контроля качества у фармацевтических предприятий остается мало.

Чтобы предотвратить дефицит в поставках лекарств, японским властям необходимо создать систему, позволяющую гибко наращивать производство. Необходимо также изучить вопрос о том, являются ли нынешние стандарты цен на лекарства целесообразными, чтобы стимулировать компании к увеличению производственных объемов.

Также, отмечает The Mainichi, для устранения дисбаланса в поставках и не допущения избытка запасов необходима прозрачность распределения лекарств. Для этого ведущую роль в создании условий, гарантирующих стабильные поставки лекарств в Японии, должно взять на себя правительство страны.