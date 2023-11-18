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Учащийся старшей школы в Осаке временно потерял сознание и был доставлен в больницу после того, как преподаватель неожиданно применил к нему удушающий захват, чтобы «застать его врасплох». Об этом 17 ноября сообщил Совет по образованию префектуры Осака, сообщает The Mainichi.

По данным Совета по образованию, когда учащийся одиннадцатого класса болтал с одноклассниками днем ​​12 ноября, учитель, которому около 40 лет, осторожно подошел к нему сзади и придушил школьника, обхватив рукой его горло. В результате парень потерял сознание и упал, при падении поцарапав лицо.

Учащийся пришел в сознание после того, как учитель окликнул его и помог подняться. Однако позже он пожаловался на темноту в глазах и опять потерял сознание, из-за чего администрации пришлось вызывать неотложку. Во время транспортировки в больницу ученик находился в сознании, и, как сообщается, медобследование не выявило никаких отклонений в его мозге.

На вопросы администрации школы преподаватель объяснил свой поступок так: «Я придушил ученика, думая, что смогу его удивить». В результате учитель со склонностью к сюрпризному удушению был отстранен от занятий, а в Совете по образованию префектуры заявили, что примут решение о его наказании еще до завершения расследования. Местное администрация службы неотложной помощи также обратилась в полицию, проводится расследование обстоятельств произошедшего.

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