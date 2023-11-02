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Нарушитель прокатил верхом на багажнике сотрудника ДПС во время погони в Якутске. Соответствующие кадры с погоней, когда на автомобиле нарушителя повис полицейский, опубликовали в Сети очевидцы.

Местные жители города Якутск стали очевидцами необычной погони полицейских за нарушителем на улице Лермонтова. Очевидцы смоги заснять на видео, как по улице на высокой скорости проезжает автомобиль нарушителя, который преследует полицейский автомобиль. При этом на заднем стекле машины нарушителя пытается удержаться сотрудник полиции.

Позже местные жители опубликовали в Сети видео с моментом задержания водителя-нарушителя. Примечательно, что проводивший задержание злоумышленника сотрудник правоохранительных органов внешне был очень похож на полицейского, который держался за заднее стекло автомобиля нарушителя.

В результате храбрый сотрудник ДПС, вцепившийся в автомобиль нарушителя сзади, стал настоящим интернет-героем в Якутске.

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