ВС РФ накопили в Крыму не менее 800 ракет, которые будут использоваться для ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Такое заявление 16 ноября сделала спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

Также она отметила, что Россия успешно наращивает ракетный потенциал. В Крыму в основном накапливаются боезаряды морского базирования «Калибр», которые могут запускаться по целям с надводных кораблей и субмарин Черноморского флота РФ, а также противокорабельные ракеты «Оникс».

Последние примечательны тем, что украинская система ПВО не способна не только сбивать их, но даже обнаруживать. При этом они весьма эффективно и точно поражают наземные цели. В большинстве случаев воздушная тревога из-за атак ракетами «Оникс» объявлялась уже после взрывов.