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Владелец автомобиля Honda 3 ноября устроил аттракцион на дорогах Воронежа. Он возил по всему центральном району своих друзей, сидящих в ванне, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Ванна с пассажирами, передвигающаяся по оживленной дороге, попала на видео. Запись опубликовали в Сети, где она и попала на глаза правоохранителям. Они провели проверку и оштрафовали 21-летнего водителя «Хонды».

В отношении мужчины составили протоколы сразу о двух административных правонарушениях – передвижение по полосе, выделенной для общественного транспорта, а также транспортировку пассажиров за пределами кабины авто.

Отмечается, что «покатушки» в ванной были устроены в честь дня рождения одного из участников компании.

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