ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Енисейский поисково-спасательный отряд эвакуировал из труднодоступного населенного пункта Усть-Пит в Красноярском крае восьмерых детей в возрасте от 1 до 15 лет. Сейчас они переданы в органы опеки, а в отношении матери могут завести дело из-за невыполнения родительских обязанностей.

В правоохранительных органах рассказали, что дети находились в антисанитарных условиях, в грязном доме с пьяными односельчанами. Они страдали от холода и голода, так как ни продуктов, ни тепла в доме не было.

Отец детей находится в СИЗО. Он обвиняется в изнасиловании старшей дочери. Он регулярно приставал к девочке, которая рассказала все своей подруге. А та связалась с полицией и сообщила правоохранителям ужасную историю.

С 2021 года семья стоит на учете в профилактических органах. В декабре суд должен рассматривать иск о лишении отца и матери родительских прав. Сейчас четверо детей находятся в центре социального обслуживания «Лесосибирский», а остальные – в Енисейской районной больнице.

Фото – управление МВД РФ по Красноярскому краю.

Вам может понравиться

Бывший командир нацбата «Торнадо»: Запад силой заставит Украину сесть за стол переговоров

Запад силой заставит Украину перейти к дипломатическому урегулированию конфликта. Об этом рассказал бывший командир националистического батальона «Торнадо» Руслан Онищенко. Он заявил, что не хотел бы назвать западных партнеров «хозяевами», но

Депутат Госдумы Чепа заявил о готовности России вести диалог с главкомом ВУ Залужным

Россия готова вести переговоры с нынешним главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, которого Запад выбрал в качестве замены президенту Украины Владимиру Зеленскому. О готовности вести диалог с Залужным заявил депутат Госдумы РФ

Глава СНБО Данилов: на Украине не нужно бороться с коррупцией

Единственный способ победить коррупцию на Украине – это заменить огромную армию чиновников на цифровые системы. Тогда бороться с коррупционерами не придется, заявил глава СНБО Алексей Данилов. Он пояснил, что действующее