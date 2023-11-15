Енисейский поисково-спасательный отряд эвакуировал из труднодоступного населенного пункта Усть-Пит в Красноярском крае восьмерых детей в возрасте от 1 до 15 лет. Сейчас они переданы в органы опеки, а в отношении матери могут завести дело из-за невыполнения родительских обязанностей.

В правоохранительных органах рассказали, что дети находились в антисанитарных условиях, в грязном доме с пьяными односельчанами. Они страдали от холода и голода, так как ни продуктов, ни тепла в доме не было.

Отец детей находится в СИЗО. Он обвиняется в изнасиловании старшей дочери. Он регулярно приставал к девочке, которая рассказала все своей подруге. А та связалась с полицией и сообщила правоохранителям ужасную историю.

С 2021 года семья стоит на учете в профилактических органах. В декабре суд должен рассматривать иск о лишении отца и матери родительских прав. Сейчас четверо детей находятся в центре социального обслуживания «Лесосибирский», а остальные – в Енисейской районной больнице.

Фото – управление МВД РФ по Красноярскому краю.