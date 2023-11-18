Рано утром 18 ноября в украинском Чернигове прозвучал взрыв. СМИ со ссылкой на телеграм-каналы сообщают, что произошло это до объявления тревоги, передает агентство ТАСС.

В данный момент неизвестно, по каким целям наносился удар. За несколько минут до взрыва в мониторинговых тг-каналах появилась информация об угрозе атаки баллистическими ракетами.

Всю минувшую ночь над территорией Украины летали дроны-камикадзе «Герань». Сообщается, что в Одесской области прогремело не менее пяти взрывов, причем беспилотники поразили крупную нефтебазу. Точное место удара не сообщается.

Также тревога объявлялась в Черкасской и Хмельницкой областях, оттуда поступила информация о работе ПВО. Удалось ли сбить дроны, неизвестно.