В Уфе в школе № 80 произошел инцидент, в котором пострадал ученик седьмого класса. Как рассказал журналистам очевидец произошедшего, школьника вытолкнули из окна кабинета, находящегося на первом этаже. Ребенок выпал на заснеженный тротуар школьного двора.

Инцидент произошел 23 ноября. Кто именно это сделал, на данный момент неизвестно. Известно, что ученики старших классов вступили в перепалку с семиклассником. Его прижали к открытому окну, толкнули и мальчик выпал на улицу. Очевидцы сняли происходящее на видео.

По словам источника, в школе по данному поводу проводится проверка. Сообщается, что вина лежит на учениках 10 класса, однако имена пока неизвестны. Ребенку была оказана помощь в учебном заведении. Вызывать скорую помощь не стали – мальчик отделался ушибом руки. После этого, ребенка отправили домой.

В пресс-службе МВД по Республике Башкортостан сообщили, что сотрудники отдела полиции №5 Управления МВД России по Уфе проводят проверку по данному инциденту.