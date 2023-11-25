Жители Киева рассказали в социальных сетях и мессенджерах об атаке на город беспилотных летательных аппаратов. Они отмечают, что подобного не видели уже очень давно.

Один из очевидцев рассказал о взрывах в районе аэропорта Жуляны, которому скорее всего «досталось».

Также сообщается о грохоте взрывов в Голосеевском районе Киева со стороны все тех же Жулян.

Звучали взрывы в центре украинской столицы на Печерске и на Троещине.

Дроны атаковали Киев по сложной траектории и заходили на город с разных сторон. По состоянию на 8:00 мск сообщалось о 35 беспилотниках, сколько их было всего, пока неизвестно.

Ранее также сообщалось о взрывах в Кировограде (сейчас – Кропивницкий) и о воздушной тревоге в нескольких областях Украины.