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Во время работы системы противоракетной обороны «Железный купол» в аэропорту Тель-Авива совершил посадку пассажирский самолет израильской авиакомпании El Al. Соответствующие кадры, снятые очевидцами, были опубликованы в Телеграм-канале «Военный обозреватель».

«Момент посадки в аэропорту Тель-Авива пассажирского самолёта Boeing 737 рейсом из Тбилиси. Пилотам пришлось сажать самолёт “по-боевому” в момент ракетного обстрела Тель-Авива и активной работы “Железного купола”», – написали авторы поста.

Согласно данным портала Flightradar24, пассажирский лайнер совершил несколько кругов в окрестностях аэропорта Тель-Авива прежде, чем зайти на посадку. В результате самолет благополучно приземлился в аэропорту с задержкой всего в 13 минут.

Ранее ЦАХАЛ заявил о взятии под свой контроль опорного пункта палестинского движения ХАМАС, расположенного в северной части сектора Газы. Также Армия обороны Израиля отчиталась о нанесении очередного бомбового удара по стратегическим целям ХАМАС в секторе Газа.

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