Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Командир космического корабля «Апполон-8», американский астронавт Фрэнк Борман, совершивший первый в истории пилотируемый облет Луны в 1968 году, умер в США на 96-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба аэрокосмического ведомства США (НАСА).

Сообщается, что астронавт ушел из жизни 7 ноября в городе Биллингс, расположенном в штате Монтана. После смерти в 2022 году российского космонавта Анатолия Филипченко Борман был самым старым астронавтом из живущих на планете.

«Сегодня мы вспоминаем одного из лучших сотрудников НАСА. Астронавт Фрэнк Борман был настоящим американским героем. Среди его многочисленных достижений – должность командира корабля “Аполлон-8”, первого полета человечества вокруг Луны в 1968 году», – сообщает пресс-служба НАСА.

Напомним, что в конце октября 2023 ушел из жизни еще один американский астронавт Томас Кеннет Маттингли в возрасте 87 лет. Астронавт сыграл одну из ключевых ролей в спасении аварийного космического корабля «Апполон-13».

Вам может понравиться

ЦАХАЛ ведет бои в центре города Газа, “в сердце террора”

Армия обороны Израиля за десять последних лет впервые вошла в центр Газы и ведет бои в самом сердце города, заявил генерал-майор Ярон Финкельман, возглавляющий Южное командование ЦАХАЛ. «Впервые за десятилетие

«Максим – глупый человек»: Садальский раскритиковал поведение иноагента Галкина

Звезда советского фильма «Место встречи изменить нельзя» Станислав Садальский заявил, что никогда не считал умным мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в России). Актер

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала о покорившим ее сердце мужчине

Популярная российская актриса и телеведущая, известная по ролям в шоу «Уральские пельмени» с 2009 по 2019 года, Юлия Михалкова во время интервью изданию «Леди Mail.ru» рассказала о мужчине с Урала,