Командир космического корабля «Апполон-8», американский астронавт Фрэнк Борман, совершивший первый в истории пилотируемый облет Луны в 1968 году, умер в США на 96-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба аэрокосмического ведомства США (НАСА).

Сообщается, что астронавт ушел из жизни 7 ноября в городе Биллингс, расположенном в штате Монтана. После смерти в 2022 году российского космонавта Анатолия Филипченко Борман был самым старым астронавтом из живущих на планете.

«Сегодня мы вспоминаем одного из лучших сотрудников НАСА. Астронавт Фрэнк Борман был настоящим американским героем. Среди его многочисленных достижений – должность командира корабля “Аполлон-8”, первого полета человечества вокруг Луны в 1968 году», – сообщает пресс-служба НАСА.

Напомним, что в конце октября 2023 ушел из жизни еще один американский астронавт Томас Кеннет Маттингли в возрасте 87 лет. Астронавт сыграл одну из ключевых ролей в спасении аварийного космического корабля «Апполон-13».