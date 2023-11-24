Американское издание New York Post опубликовало историю о священнике, женившемся на девушке, которую он соблазнил. В материале говорится, что предполагаемый роман между пастором и девушкой завязался, когда она была еще школьницей.

30-летний пастор Алекс Кроу женился на своей бывшей ученице. Девушке исполнилось 18 лет, однако правоохранители считают, что их роман начался еще задолго до этого. Алекс Кроу преподавал теологию в школе McGill-Toolen города Мобил. О романе священника со школьницей стало известно нынешним летом. К правоохранителям попало любовное письмо, написанное девушке в День Святого Валентина.

После скандала пара сбежала в Италию, а вернулась в Штаты лишь в начале ноября. За этот период Кроу был отстранен от службы. По заявлению Архиепископа Томаса Роди, поведение пастора Кроу является неподобающим. Он также выразил надежду, что Ватикан лишит священника сана.

Однако уголовное дело было закрыто, так как девушка, будучи уже женой пастора, явилась в прокуратуру и заявила об отсутствии преследования с его стороны.