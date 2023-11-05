В Алабаме по решению Верховного суда впервые смертная казнь заключенного была исполнена новым методом с применением газообразного азота. Об этом в своем материале сообщает Fox News.

Осужденный за заказное убийство женщины, совершенное в далеком 1988 году, Кеннет Смит не был казнен в прошлом году, поскольку врачи не смогли ввести в его организм смертельную инъекцию. Поэтому прокуратура обратилась в суд для получения разрешения исполнить приговор при помощи газообразного азота.

«Мы по-прежнему надеемся, что те, кто будет рассматривать это дело, увидят, что вторая попытка казнить господина Смита — на этот раз экспериментальным, никогда ранее не использовавшимся методом и с протоколом, который никогда не был полностью раскрыт ни ему, ни его адвокату, — является неоправданной и несправедливой», – отметили адвокаты Смита.

Однако генпрокурор Алабамы написал в соцсетях, что родственники убитой ждут в течение 35 лет «исполнения правосудия». Стоит отметить, что казнь при помощи газообразного азота разрешена только на территории штатов Алабама, Оклахома и Миссисипи, однако на практике до сих пор еще ни разу не применялась.