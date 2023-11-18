Педагог частной христианской школы в Южной Каролине была задержана по обвинению в сексуальных домогательствах к 17-летнему ученику. Как сообщает Fox News, 27-летняя учительница вынудила вступить с ней в сексуальную связь несовершеннолетнего юношу.

Правоохранители предъявили педагогу Рейган Андерсон обвинение по двум случаям сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. О том, что 17-летний школьник вступил с учительницей в сексуальную связь, узнали его родители, обнаружив его переписку с педагогом сексуального характера. Кроме того 27-летняя женщина отправляла подростку свои интимные фотографии.

По предварительным данным, педагог как минимум дважды вступала в сексуальный контакт с 17-летним учеником. На время проведения расследования женщина была помещена под домашний арест. Руководство школы сообщило, что педагог была уволена с занимаемой должности. Американке может грозить реальный тюремный срок.