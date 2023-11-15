В Сети появилась информация о погибших в результате смертельного ДТП, которое произошло на Серовском тракте в окрестностях Верхней Пышмы под Екатеринбургом. На данный момент известно о двух жертвах – 28-летней Виктории Лещевой, супруги известного уральского блогера, и водителя рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Карпинск – Екатеринбург.

По словам уральского блогера Александра Лещева, он специально отправил свою супругу в Екатеринбург на автобусе, запретив ехать на личном авто. Из-за выпавшего снега он посчитал, что поездка на автобусе будет более безопасной.

Напомним, что по предварительным данным водитель автобуса столкнулся с грузовиком во время обгона на 318-м километре Северского тракта. По данным правоохранительных органов, в результате аварии погибло два человека и еще шесть получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие участники ДТП были доставлены сотрудниками скорой помощи в Центральную городскую больницу Верхней Пышмы.