Под Екатеринбургом на 318-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего погибло два человека – водитель автобуса и 28-летняя пассажирка Виктория Лещева, супруга уральского блогера Александра Лещева.

«Что я сделал? Моя девочка… Всё, я погнал на трассу. Боже мой. Ребята… Она там лежит. Девочка моя лежит там. Что я Алисе скажу? Специально ее на автобусе отправлял, чтобы на машине не ехать, что это безопасно. Боже мой, боже мой», – не сдерживая слез рассказал Александр в своем видеообращении.

Годом ранее у Александра Лещева умерла родная мама, а теперь в результате смертельного ДТП не стало жены. Известно, что рейсовый автобус совершал обгон на Серовском тракте в результате чего столкнулся с фурой. У блогера из Краснотурьинска осталась маленькая дочь Алиса.