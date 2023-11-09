Управление полиции американского города Скоттсдейл, расположенного в штате Аризона, опубликовало видео с моментом задержания хоккеиста белорусского происхождения Алекса Гальченюка. Об этом в своем материале сообщает портал Bleacher Report.

На опубликованной видеозаписи можно увидеть задержанного хоккеиста, сидящего на заднем сиденье патрульного автомобиля. Гальченюк выкрикивает ругательства в адрес сотрудников полиции, обещая «порезать» офицеров. Задержанный также выступал с угрозами в адрес членов семьи одного из сотрудников патрульной полиции.

Позже на опубликованных в Сети кадрах можно увидеть хоккеиста, сидящего на земле возле полицейского. Во время задержания Гальченюк выступал за хоккейный клуб «Аризона». В настоящий момент хоккеист подписал контракт с петербуржским СКА и выступает в Континентальной хоккейной лиге.

29-летний форвард был задержан сотрудниками полиции США 9 июля по обвинению в нападении на частную собственность, хулиганство и неподчинение во время ареста.