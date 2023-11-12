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Одним из главным поединков турнира UFC 295, который прошел в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке, стал бой между российским бойцом Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспиналлом. Бойцы сражались за временный титул в тяжелом весе.

В Сети опубликовали фрагмент поединка двух бойцов, когда британец отправляет в нокаут российского бойца. Предположение большинства экспертов о том, что поединок завершится в первом раунде подтвердилось. К сожалению для поклонников россиянина Павлович не смог устоять под тяжестью ударов британца.

Напомним, что в апреле текущего года Павлович одержал победу техническим нокаутом над бойцом Кертисом Блейдсом в турнире UFC Fight Night 222. В послужном списке российского спортсмена 18 побед и 2 поражения. При этом британец Том Аспиналл также выиграл в противостоянии с бойцом Марчина Тыбуры в турнире UFC Fight Night 222 техническим нокаутом. На счету британца 14 побед и 3 поражения.

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