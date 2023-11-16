В октябре 2023 года стало известно, что Алла Пугачева вместе с детьми и супругом Максимом Галкиным (признан иностранным агентом в России) переехала на Кипр. По имеющимся данным, супруги владеют на Кипре шикарными апартаментами. К тому же, у них есть гражданство Кипра.

В Сети появились снимки звездной пары, на которых Максим и Алла Борисовна прогуливаются по улице Лимасола, держа друг друга за руки. На острове сейчас очень теплая погода, поэтому супруги были одеты в легкую одежду. Примадонна остановила выбор на прямых светло-синих джинсах и белой рубашке, а ее супруг надел белую футболку и черные джинсы. Вместе со звездными супругами рядом шла неизвестная женщина. Можно предположить, что она является помощницей артистов.

Напомним, что после начала СВО на Украине Пугачева и Галкин вместе со своими детьми покинули Россию и переехали в Израиль. Однако из-за разразившегося палестино-израильского конфликта супруги приняли решение уехать из страны и поселиться на Кипре.