Кадры боевой работы российского Т-72Б3 из состава танкового батальона штурмовой бригады им. Святого Благоверного князя Александра Невского в зоне проведения специальной военной операции были опубликованы в Сети.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как российские танкисты успешно поразили позиции украинской станции радиоэлектронной борьбы, которая препятствовала ведению разведки и препятствовала организацию атаки в направлении населенного пункта Васюковка на Донецком направлении.

Танк Т-72Б3 ВС России поразил цель из закрытой позиции с расстояния в 8 километров. Корректировку огня осуществляли десантники при помощи беспилотного летательного аппарата. После нескольких пристрелочных выстрелов российские танкисты смогли точно поразить цель противника, расположенную в одном из частных домов населенного пункта. После успешного выполнения боевой задачи экипаж в полном составе вернулся на исходные позиции.