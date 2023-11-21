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Пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner норвежской авиакомпании Norse Atlantic Airways впервые совершил посадку на самом южном континенте планеты – Антарктиде. Заказчиком полета стал Норвежский полярный институт.

Лайнер вылетел из норвежской столицы города Осло 13 ноября, совершил промежуточную посадку в южноафриканском Кейптауне и вылетел в направлении Антарктиды. Самый большой из всех когда-либо прилетавших в Антарктиду самолетов совершил успешную посадку на аэродроме Тролль, расположенном недалеко от норвежской антарктической станции.

После успешного приземления 45 пассажиров, в основном являющиеся учеными из Норвегии и других стран, вместе со стюардессами устроили фотосессию возле лайнера. На одной из опубликованных в Сети фотографиях можно увидеть шесть норвежских бортпроводниц, стоящих на снежной взлетно-посадочной полосе в летной униформе и тонких колготках.

Самолет также доставил 12 тонн полезного груза, включая оборудование для проведения научных исследований и опытов в условиях сурового климата Антарктиды.

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