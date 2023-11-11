Несколько вагонов грузового состава сошли с рельсов в Рязанской области. При этом очевидцы события утверждают, что незадолго до трагедии слышали взрыв в районе железнодорожного полотна. Об этом со ссылкой на свои источники близкие к МВД сообщает издание РБК в своем Телеграм-канале.

Сообщается, что сход с рельсов семи железнодорожных вагонов произошел в окрестностях станции Дягилево. Известно, что грузовой состав перевозил минеральные удобрения. При этом число пострадавших в результате инцидента уже выросло до двух человек.

Прибывшие на место трагедии сотрудники скорой медицинской помощи оказали неотложную помощь машинисту состава и его помощнику. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК Российской Федерации на своем официальном портале.

Напомним, что Московская железная дорога утром 11 ноября сообщила об инциденте со сходом с рельсов грузовых вагонов из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».