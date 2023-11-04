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Украинские граждане всеми правдами и неправдами пытаются отказаться от службы в армии. Они не хотят идти в окопы на передовую и считают, что лучшим решением будет мирный договор и прекращение боевых действий, пишет портал «Военное дело».

Мобилизация, которая не прекращается с 24 февраля прошлого года, сейчас идет с огромными трудностями. Подавляющее большинство мужчин предпочитает «договариваться» с военкомами за немалые суммы, задействовать знакомства или находить другие способы «откосить» от армии.

На передовой возникла практически такая же ситуация. Недовольство командирами, которые зачастую отправляют боевиков на смерть, не владея оперативной информацией, отсутствие достаточного количества оружия и боеприпасов заставляют военнослужащих дезертировать или саботировать выполнение приказов.

Кроме того, украинские бойцы при возникновении опасной ситуации даже не пытаются вступать в бой с ВС РФ, они моментально сдаются в плен, чтобы выжить и получить шанс на возвращение домой.

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