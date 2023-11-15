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В Телеграм-канале Генерального консульства России в Дубае и северных эмиратах было опубликовано обращение к военнообязанным гражданам РФ. В сообщении говорится:

«Дорогие защитники Отечества, которые активно защищают себя от УФ-лучей и честь Родины в барах и на танцполах Дубая! Документы всех военнообязанных, кто был на концерте группы “Руки Вверх”, уже отправлены в Москву под песню “Крошка моя”! (Шутка)».

Но это было шуточное сообщение. А если серьезно, то представители консульства далее отметили, что в соответствии с пунктом первым статьи 10-й N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», при выезде из России на срок более шести месяцев граждане РФ обязаны об этом уведомить военные комиссариаты письменно или в электронной форме. Или же в течение двух недель явиться в военкомат по месту жительства, чтобы сняться с воинского учета.

Чтобы сняться с воинского учета, находясь в Дубае необходимо следующее:

  • написать заявление в свободной форме в адрес военкомата по месту прописки. Затем обратиться в российское консульство для заверения подписи;
  • встать на консульский учет. Для этого нужно записаться на прием на сайте КД МИД России, предоставив оригинал загранпаспорта и копию его главных страниц. Написать заявление на имя генконсула Российской Федерации в Дубае;
  • все необходимые документы отправить в Россию.

Уточнить список всех необходимых документов для снятия с воинского учета можно, позвонив в военкомат по месту жительства.

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