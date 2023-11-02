В России возникла идея о возобновлении производства автомобилей под брендом «Запорожец». Дмитрий Ворона, член комитета Совета Федерации по экономической политике, высказал предложение о необходимости воскрешения этой легендарной советской марки.

По его мнению, обновленная модель «Запорожца» должна получить статус «современного народного автомобиля», и чиновник уверен, что этот культовый автомобиль будет востребован среди российских автолюбителей.

Дмитрий Ворона также подчеркнул важность наладки производства «Запорожца» по полному циклу, чтобы избежать проблем с двигателями, с которыми сталкивались советские инженеры.

Несмотря на эту инициативу, сенатор не уточнил, будет ли новый автомобиль «Запорожец» основан на китайской модели или же на знаменитой советской машине с последующей модернизацией.