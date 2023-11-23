«Черная пятница» – период распродаж, которые устраивают все магазины без исключения. Однако одновременно с ними активизируются и мошенники, которые используют самые разнообразные схемы обмана ожидающих скидок покупателей. Именно об этих схемах рассказал портал «Лента.ру».

Наиболее популярной мошеннической уловкой являются рассылки электронных писем и смс-сообщений. В них могут содержаться предложения о возмещении средств за товар, которые адресат никогда не покупал, какие-то другие «выгодные» программы, однако цель аферистов одна – получить данные карты потенциальной жертвы.

«В коротком сообщении всегда есть ссылка, по которой предлагается пройти, чтобы получить что-то. Открыв ее, пользователь увидит форму для введения конфиденциальной информации», — рассказали эксперты Роскачества.

Представитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко дал несколько полезных рекомендаций, позволяющих избежать обмана. Он посоветовал совершать платежи исключительно через сотовую или домашнюю сеть, не используя общественный Wi-Fi, включать оповещения о тратах денег для каждой карты, заводить виртуальные карты для прикрепления их к аккаунтам маркетплейсов.

Также в Роскачестве сообщили основные признаки мошеннических сообщений на телефон или электронную почту. К ним относятся размытый или нечеткий логотип известного бренда, под который маскируются аферисты, ошибки в тексте, а также общее обращение без указания имени клиента.