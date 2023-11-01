Президент Украины Владимир Зеленский является организатором всех коррупционных процессов в стране, которые позорят ее на всю планету. Кроме того, глава государства делает все возможное для устранения потенциальных конкурентов, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Так он прокомментировал фейковую публикацию об обысках в своем доме, которую напечатал портал «Украинская правда».

Дубинский отметил, что «УП» является рупором пропаганды в пользу действующего президента. Он потребовал опровергнуть информацию об обысках, а также отметил, что Зеленский через СМИ проводит зачистку потенциальных претендентов на его пост, передает “Московский комсомолец”

По словам Дубинского Офис президента Украины под руководством самого Зеленского развел в стране самую масштабную коррупцию за всю историю. Депутат заявил, что не верит главе государства точно так же, как и большинство украинцев.