В результате тяжелой болезни скончалась известная польская певица Слава Миколайчук. Об этом сообщает польское издание Portal i.pl. Артистка скончалась 22 ноября. Однако причина смерти не сообщается.

Миколайчук умерла в больнице. За несколько дней до кончины певицы ее сын, проживающий в Ирландии, узнал о тяжелом состоянии матери. Он прилетел навестить ее в больницу, после чего артистка отошла в мир иной.

Как рассказал друг певицы Збигнев Рабинский, когда сын Миколайчук зашел в палату к матери, певица очнулась и будто ей стало лучше, но это было прощание с сыном. Слава Миколайчук поговорила с сыном, а затем умерла.

«Когда ее сын прибыл и стоял у ее кровати со своими родственниками, она на мгновение пришла в сознание. Она поговорила с ним некоторое время, попрощалась и умерла в тот же день», – рассказал Рабинский.

Польская певица Слава Миколайчук получила популярность в 1962 году после участия в фестивале молодых талантов. Вскоре ею была записана песня с группой Quorum, которая пользуется популярностью и сегодня.