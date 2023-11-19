В результате дорожно-транспортного происшествия в Польше погибло трое граждан Украины, среди которых 6-летний ребенок и двое женщин. Автобус с украинцами на борту вылетел на обочину и столкнулся с деревом. Об этом сообщает издание «Московский Комсомолец».

Авария произошла на прямом участке дороги утром у населенного пункта Верешине, расположенного в окрестностях Грубешова в Люблинском воеводстве. Сообщается, что водитель автобуса с украинцами на борту в воскресенье около 04:30 утра съехал в кювет и врезался в дерево.

Известно, что на в салоне автобуса находилось 10 граждан Украины. При этом две взрослые женщины и 6-летний ребенок погибли на месте трагедии от полученных травм. Остальные пассажиры автобуса были доставлены в местную больницу. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб и полиции.

Движение автотранспорта на участке дороги, где произошел выезд автобуса на полосу встречного движения с последующим съездом в кювет и столкновением с деревом, в настоящее время перекрыт.