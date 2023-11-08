Компания Winiary Bookings объявила об отмене концертов украинской группы «Пошлая Молли» в Польше. Произошло это после того, как солист музыкального коллектива Кирилл Бледный порекомендовал полякам выучить русский язык и попроситься в Российскую империю.

Концерты группы были намечены на ноябрь и декабрь. Она должна была выступить в Варшаве, Вроцлаве, Познани, Гданьске и Кракове, но сейчас гастроли отменены.

Ранее Кирилл Тимошенко (Бледный – это творческий псевдоним солиста) заявил, что польский язык его бесит. Он посоветовал всем, кто использует этот язык в общении, перейти на русский. Позже певец попытался оправдаться за свое высказывание. Он пояснил, что это якобы была шутка, но поляки почему-то обиделись.

Комментариев от группы «Пошлая Молли» по поводу отмены концертов пока не поступало.