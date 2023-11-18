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Советские гранатометы РПГ-7 при грамотном использовании могут эффективно уничтожать американские танки Abrams, заявил польский военный эксперт Анджей Драм. Он отметил, что это оружие, впервые появившееся на вооружении Вооруженных сил СССР в 1961 году, отлично подходит и для борьбы с боевыми машинами пехоты и бронетранспортерами НАТО.

Если использовать для стрельбы из РПГ-7 боеприпасы PG-7WR, они легко разделаются с БМП или БТР. Лобовую броню танков «Леопард» или «Абрамс» им так просто не пробить, однако имеется два варианта решения этой проблемы.

Первый из них – увеличение поражающей мощи гранатометов за счет использования более современных боеприпасов. Второй – нанесение ударов не в лоб, а в другие, менее защищенные участки танковой брони.

Ранее президент Украины Зеленский заявил, что США предоставили Киеву слишком мало танков Abrams, поэтому говорить об их эффективности в ходе боевых действий пока рано.

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