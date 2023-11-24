По результатам проверки одного из складов компании Wildberries в Электростали Московской области задержано 16 человек. На них составили протоколы об административном правонарушении из-за несоблюдения миграционного законодательства, сообщает РИА Новости.

Все задержанные были вынуждены заплатить штрафы, причем сразу по трем статьям административного кодекса РФ. Кроме того, трое злостных нарушителей миграционного законодательства уже выдворены из России.

Пресс-служба компании Wildberries сообщила о задержке в обработке и выдаче заказов из-за проверки документов у сотрудников склада. Также она отметила, что после завершения рейда предпримет все меры для быстрого восстановления нормальной работы.