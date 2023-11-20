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В одно из банковских отделений подмосковного Егорьевска ворвалась 27-летняя женщина и облила зеленкой сотрудницу финансового учреждения. При этом она кричала «Слава Украине» и снимала все происходящее на телефон, рассказал тг-канал Baza.

Инцидент произошел 17 ноября. Сотрудница, пострадавшая он напавшей на банковское отделение женщины, обслуживала клиентов у окна №5 и совершенно не ожидала подобного «сюрприза». Хулиганку тут же задержали правоохранители.

Сама женщина заявила полиции, что в мессенджере WhatsApp с ней связался незнакомец и предложил деньги за «небольшой перфоманс». Она согласилась и полностью выполнила все условия. В результате в отношении девушки был составлен протокол об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве.

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