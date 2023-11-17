В Запорожье, подконтрольном Киеву, прогремели сильные взрывы. Украинские СМИ сообщают, что они стали результатом атаки ВС РФ с применением беспилотных аппаратов «Герань».

Ранее в Запорожской области и на контролируемой Украиной территории ДНР была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые тг-каналы написали, что барражирующие боеприпасы «Герань» движутся к Запорожью и призвали жителей города соблюдать осторожность.

Кроме того, тревогу объявили в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Ранее украинские власти пожаловались на российские истребители МиГ-31К, которые патрулируют Черное море и отрабатывают дозаправку в воздухе. По словам политиков, Киеву приходится объявлять тревогу по всей стране на 3-5 часов, что негативно отражается на экономике.