ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Запорожье, подконтрольном Киеву, прогремели сильные взрывы. Украинские СМИ сообщают, что они стали результатом атаки ВС РФ с применением беспилотных аппаратов «Герань».

Ранее в Запорожской области и на контролируемой Украиной территории ДНР была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые тг-каналы написали, что барражирующие боеприпасы «Герань» движутся к Запорожью и призвали жителей города соблюдать осторожность.

Кроме того, тревогу объявили в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Ранее украинские власти пожаловались на российские истребители МиГ-31К, которые патрулируют Черное море и отрабатывают дозаправку в воздухе. По словам политиков, Киеву приходится объявлять тревогу по всей стране на 3-5 часов, что негативно отражается на экономике.

Вам может понравиться

Кортни Кокс трогательно почтила память Мэттью Перри

Актриса Кортни Кокс, которая снималась в сериале «Друзья» вместе с недавно умершим Мэттью Пэрри, оригинально почтила его память. Она опубликовала в Сети один из самых своих любимых эпизодов из ситкома.

В ФРГ посчитали, сколько потрачено денег на прически для лысого канцлера Шольца

В немецком издании Bild* опубликованы траты Федерального правительства Германии с января 2023 года на внешний вид для правительственных чиновников. Издание указывает, что траты на визажистов и парикмахеров для канцлера Олафа

Metro: турист обнаружил загадочное морское существо оранжевого цвета на шотландском пляже

В Шотландии туристы, отдыхавшие на берегу моря, наткнулись на выброшенное на берег странное существо оранжевого цвета. Идентифицировать его не удалось, пишет издание Metro. 36-летний Грегг Дженкинсон рассказал, что вместе с