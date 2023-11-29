Жительница Санкт-Петербурга хотела получить разрешение на бесплатную парковку в комитете по транспорту, но получила отказ из-за наличия в автомобиле двигателя внутреннего сгорания. При рассмотрении апелляционной жалобы Смольнинский районный суд Петербурга принял сторону чиновников и отказал в хозяйке электрокара с бензиновым генератором в получении льготы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов 29 ноября.

Владелица китайского кроссовера Voyah Free была полностью уверена, что является обладательницей электромобиля. Поэтому женщина решила подать в комитет по транспорту Петербурга заявление на получения права парковать автомобиль бесплатно. Однако городские чиновники отказали в предоставлении льготы.

Тогда женщина решила обратиться в суд и в качестве доказательства предоставила заключение эксперта о том, что основным двигателем в машине является электромотор, а ДВС не имеет прямой связи с трансмиссией и используется исключительно для подзарядки батареи. Однако суд вынес решение в пользу чиновников. Судья указал, что комитет определяет тип транспортного средства не по экспертной оценке, а в соответствии с документами от уполномоченного регистрирующего органа.